الأولى أدبي على الثانوية العامة: اتصدمت عندما كلمني وزير التعليم



وأضافت "هشام" في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة cbc الفضائية، الأحد، أنها تريد الالتحاق بكلية الإعلام، وكانت تريد الحصول على المركز الأول لكي تسعد أهلها.



وتابعت، أنه كانت تخطط للوصول إلى المركز الأول على الجمهورية منذ بداية العام.

قالت دنيا هشام النجار، الأولى أدبي علي الثانوية العامة، إنها كانت تقرأ في رواية عندما اتصل الوزير بوالدها، فأعطاها والدها الهاتف، وكانت مصدومة من المفاجأة ولم تتحدث.