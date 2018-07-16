خبير: هكذا يتم اختراق الحسابات في "فيسبوك"
الإثنين 16/يوليه/2018 - 06:23 ص
نعيم يوسف
حذر وليد عبدالمقصود خبير أمن المعلومات، من الضغط على الروابط (اللينكات) خلال تصفح موقع "فيسبوك"، حيث أنه يتم اختراق حسابك من خلال هذه الروابط.
وأشار "عبدالمقصود" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، الأحد، إلى أن المخترقين يقومون باختراق الحساب والصور والرسائل.
ونصح خبير أمن المعلومات، أن يفتح الشخص الروابط التي تبدأ بـ"https" أو التي يوجد عليها قفل صغير لونه أخضر.
وأشار "عبدالمقصود" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، الأحد، إلى أن المخترقين يقومون باختراق الحساب والصور والرسائل.
ونصح خبير أمن المعلومات، أن يفتح الشخص الروابط التي تبدأ بـ"https" أو التي يوجد عليها قفل صغير لونه أخضر.
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