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"اتصالات البرلمان": 5 ملايين حساب مخترق في مصر

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:26 ص
اتصالات البرلمان: 5 ملايين حساب مخترق في مصر
النائب أحمد بدوي
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نعيم يوسف
 
قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان، إنه يوجد بمصر أكثر من 5 ملايين حساب مخترق.

وأضاف "بدوي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، الأحد، أنه وفقا للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، فإن هناك 3 شباب تم ضبطهم في مدينة نصر مخترقين 200 حساب.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات، أن الأمر وصل بهم إلى الابتزاز وطلب المال.
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