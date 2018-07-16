"اتصالات البرلمان": 5 ملايين حساب مخترق في مصر



وأضاف "بدوي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، الأحد، أنه وفقا للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، فإن هناك 3 شباب تم ضبطهم في مدينة نصر مخترقين 200 حساب.



وتابع رئيس لجنة الاتصالات، أن الأمر وصل بهم إلى الابتزاز وطلب المال.

قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان، إنه يوجد بمصر أكثر من 5 ملايين حساب مخترق.