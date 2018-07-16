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عادل عبدالمنعم: بعض شركات التسويق تختلق شائعات لهذا السبب

الإثنين 16/يوليه/2018 - 04:58 ص
عادل عبدالمنعم: بعض شركات التسويق تختلق شائعات لهذا السبب
الدكتور عادل عبد المنعم
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة تكنولوجيا المعلومات، إن هناك شائعات يومية عن الدولة ومؤسساتها، والفنانين، ورجال الدين، والعلاقات الخارجية.

وأضاف "عبدالمنعم"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، الأحد، أن مصادر الشائعات كثيرة، وبعض شركات التسويق يمكن أن تنشيء شائعة لكي تتفاعل الناس مع خبر يبدو ساخن، وعندما يضغط الشخص على الخبر يجد نفسه عمل "لايك" لأحدى الصفحات.

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات، أن المسألة تخص الوعي، ويجب على الناس ألا يتفاعلوا مع الخبر إلا بعد التأكد منه، لن التعليق عليه بالرفض أو القبول، يساعد في تعظيم الشائعة.
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