تاريخ مواجهات الأندية المصرية ضد البتسوانية قبل لقاء الأهلي وتاونشيب

يخوض الفريق الكروي بالنادي الأهلي مواجهة إفريقية صعبة أمام نظيره تاونشيب رولرز بطل بتسوانا في تمام التاسعة مساء الثلاثاء، على إستاد "برج العرب" بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يخوض مباراة تاونشيب رولرز بشعار "لا بديل عن الفوز"، خاصة وأن المارد الأحمر تعثر في أول مباراتين له بدوري المجموعات بالتعادل سلبيًا مع الترجي التونسي في الجولة الأولى، والخسارة أمام كمبالا سيتي الأوغندي 2-0 في الجولة الثانية، وأي تعثر جديد له أمام بطل بتسوانا يعني تضاءل فرصه في التأهل بنسبة كبيرة.

وتعتبر هذه المواجهة الأولى التي ستجمع بين الأهلي وتاونشيب رولرز، حيث لم يلتق الفريقان خلال تاريخ مشاركاتهما بالبطولات الإفريقية (دوري أبطال أفريقيا – الكونفيدرالية) بينما لم يلتقي المارد الأحمر مع أي فريق بتسواني طوال تاريخه، ولكن سبق وتقابلت الأندية المصرية مع نظيرتها البتسوانية في 4 مباريات سابقة، فاز كل منهما في مباراتين، وسجلت أندية مصر 12 هدفا واستقبلت شباكها 6 أهداف.

أول مواجهة جمعت الأندية المصرية مع أندية بتسوانا، كان بطلها فريق المصري البورسعيدي وواجه فريق قوات الدفاع (ديفينس فورس) البتسواني في دور الـ16 لبطولة كأس الإتحاد الإفريقي عام 2002، وخسر بطل مصر 4-2 في لقاء الذهاب قبل أن يفوز في لقاء الإياب بثنائية نظيفة ليتأهل للدور ربع النهائي للبطولة.

أما المواجهة الثانية جمعت فريق حرس الحدود مع جابورون يونايتد البتسواني في دور الـ16 "مُكرر" لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية عام 2010، وفاز بطل بتسوانا بهدف دون رد في لقاء الذهاب، قبل أن يحقق الفريق العسكري فوزًا كاسحًا في لقاء الإياب بنتيجة 8-1 وصعد لدور المجموعات بالبطولة.