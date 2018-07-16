سميرة سعيد تهنئ تامر حسني على طرح ألبومه "عيش بشوقك"

هنأت المطربة سميرة سعيد، الفنان تامر حسني، بمناسبة طرح ألبومه الجديد "عيش بشوقك"



وكتبت "سعيد"، علي صفحتها الشخصية عبر موقع التغريدات " تويتر" قائلة:" تامر حبييي بجد مبروك من قلبي، أنت من أكتر المطربين تطلعا للتغير، براڤو ألبوم عيش بشوقك".



يذكر أن آخر أعمال المطربة سميرة سعيد، أغنيه "مظلوم" غناء سميرة سعيد، كلمات أحمد الصانع، ألحان حمد العماري، توزيع محمد مصطفي.