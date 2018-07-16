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الإسماعيلي يوقع عقود احتراف لرباعي الأمل

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:45 ص
الإسماعيلي يوقع عقود احتراف لرباعي الأمل
لاعبو الأمل بالإسماعيلي
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شيماء أمين
 

 

 

 

وقع مساء أمس الأحد، أحمد فوزي ومحمود أبو زيد وأحمد السيد بطوط ومحمد بيومي لاعبي فريق الأمل بالنادي الإسماعيلي، على عقود احتراف للثلاثي لمدة 5 مواسم مقبلة.

 

جاء ذلك بعد ظهور الرباعي بمستوى متميز مع فرقهم بدوري الجمهورية للناشئين، بجانب تألقهم في المباريات الودية مع فريق الأمل الذي يتابعه الجزائري خير الدين مضوي المدير الفني للدراويش.

 

ووقع الرباعي على بياض دون إملاء أية شروط على النادي، وذلك ضمن سياسة مجلس الإدارة في الحفاظ على الناشئين المميزين.

 

المزيد عن: رياضة رباعي الأمل الامل الإسماعيلي اخبار الرياضة
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