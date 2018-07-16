عادل عبد الرحمن: حازم إمام لا يصلح لاختيار مدرب المنتخب

انتقد عادل عبد الرحمن نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، قرار اتحاد الكرة بإسناد ملف اختيار المدير الفني للمنتخب لعضو المجلس حازم إمام، مشددا على أن الأخير لا يصلح أن يقوم بهذه المهمة بمفرده.

وأضاف عبد الرحمن خلال حواره لبرنامج «كورة كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": "ملف اختيار المدير الفني للمنتخب الوطني لابد أن يكون من خلال لجنة تضم العديد من خبراء كرة القدم".

يذكر أن المنتخب الوطني ودع مونديال روسيا من الدور الأول بعد الخسارة من أوروجواي وروسيا والسعودية.