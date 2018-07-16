تفاصيل مرعبة في واقعة "أطفال المريوطية".. والأهالي: شاهدنا الحريق (تقرير فيديو)

كارثة إنسانية، أثارت رعبًا بأرجاء منطقة المريوطية، بحي الثلاثيني، بعد العثور على 3 جثث لأطفال مجهولين الهوية، الثلاثاء الماضي، لتصبح حديث الشارع المصري، بين القلق والتوتر، وبين القيل والقال، حيث تعددت الروايات، حول الواقعة، بين حادث خطف، وحادث انتقام، حتى نجحت مباجث الجيزة من فك طلاسم الحادث في أقل من 48 ساعة، ليتبين أن الشيطان تجسد في أبشع صوره، وتملك من سيدتين تجردا من كل المعاني الإنساني، وقررا في لحظة، أن تتخلص من فلذات كبدها، بأقسى الصور المجردة من الرحمة، بمعرفة أحد الرجال الذي تزوجته عرفيا مؤخرًا، وشقيتها.

قال جمال عبد المنعم، أحد شهود العيان، إن الأسرة صاحبة الواقعة، كانت تقطن بالطابق الرابع في العقار رقم "35"، وأن هناك أقاويل تردد بين أهالي الحي حول نسب الأطفال.

وأضاف "عبدالمنعم" أن علاقة والدي الضحايا، كانت منعدمة تمامًا بأهل الحي، ولم يكن أحد على يقين بحقيقة نسب الأطفال، بسبب العزلة الشديدة، وعدم الاختلاط بالجيران.

في السياق نفسه، قال "عم إسماعيل" شاهد عيان أخر، إنه وجد دخان أشبه بالحريق في موقع الحادث قبل الواقعة قرابة الأسبوع، وفور توجه الأهالي للمساعدة وتقديم العون والغيث، أنكرت الأسرة نشوب أي حريق داخل الشقة، وبرروا أن ماحدث كان نتاج شواء الطعام.

وأضاف "عم إسماعيل" حديثه قائلًا، إن مغادرة الجثث من المنزل كانت قرابة السادسة صباحًا, مشيرًا إلى أن مغادرة والدي الأطفال، تمت بشكل مفاجئ، حيث بررا ذلك بذهابهم إلى التنزه وقضاء عطلة الصيف.

وأجمع الأهالي، أن تلك الواقعة، تسببت في رعب الصبية بالمنطقة، وأثارت في نفوسهم الفتور والخوف، من النزول إلى الشارع، بعدما شاهدوا الواقعة المرعبة.

وكانت الواقعة، أثارت جدلًا واسعًا، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وحازت على تسليط ضوء كبير من وسائل الإعلام، في عبارات تشجب وتدين بكل المعاني، ما حدث للصبية الصغار، الذي وجدهم المارة، بأحد شوارع منطقة الهرم.