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8 معلومات عن أحمد السعدني في عيد ميلاده

الإثنين 16/يوليه/2018 - 01:19 ص
8 معلومات عن أحمد السعدني في عيد ميلاده
أحمد السعدني
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شيماء عطية
 
يحتفل الفنان الشاب أحمد السعدني، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده التاسع والثلاثين.

وفي السطور المقبلة، يستعرض "الفجر الفني" 8 معلومات عنه.

١-ولد أحمد السعدني في السادس عشر من يوليو ١٩٧٩.

٢-والده هو الفنان الكبير صلاح السعدني.

٣-مثل للمرة الأولى أمام والده في مسلسل "رجل في زمن العولمة".

٤-حقق نجاحًا كبيرًا بظهوره مع الزعيم عادل إمام في فيلم "مرجان أحمد مرجان".

٥-من أشهر أعماله في السينما: "عمارة يعقوبيان، وش إجرام، مقلب حرامية".

٦-شارك في العديد من المسلسلات الناجحة، أهمها: "من أطلق الرصاص على هند علام، زهرة وأزواجها الخمسة، فرقة ناجي عطا الله".

٧-آخر ظهوره كان في فيلم "ليلة هنا وسرور" كضيف شرف أمام الفنان محمد إمام وذلك في موسم عيد الفطر الماضي.

٨-شن مؤخرًا هجومًا على الفنان محمد رمضان، وأتهمه بالغرور وإهانة زملائه الفنانين.
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