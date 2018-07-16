8 معلومات عن أحمد السعدني في عيد ميلاده
الإثنين 16/يوليه/2018 - 01:19 ص
شيماء عطية
يحتفل الفنان الشاب أحمد السعدني، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده التاسع والثلاثين.
وفي السطور المقبلة، يستعرض "الفجر الفني" 8 معلومات عنه.
١-ولد أحمد السعدني في السادس عشر من يوليو ١٩٧٩.
٢-والده هو الفنان الكبير صلاح السعدني.
٣-مثل للمرة الأولى أمام والده في مسلسل "رجل في زمن العولمة".
٤-حقق نجاحًا كبيرًا بظهوره مع الزعيم عادل إمام في فيلم "مرجان أحمد مرجان".
٥-من أشهر أعماله في السينما: "عمارة يعقوبيان، وش إجرام، مقلب حرامية".
٦-شارك في العديد من المسلسلات الناجحة، أهمها: "من أطلق الرصاص على هند علام، زهرة وأزواجها الخمسة، فرقة ناجي عطا الله".
٧-آخر ظهوره كان في فيلم "ليلة هنا وسرور" كضيف شرف أمام الفنان محمد إمام وذلك في موسم عيد الفطر الماضي.
٨-شن مؤخرًا هجومًا على الفنان محمد رمضان، وأتهمه بالغرور وإهانة زملائه الفنانين.