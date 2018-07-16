عاجل.. "شبيه" محمد صلاح يثير الجدل في باريس بعد تتويج فرنسا بالمونديال (فيديو)

أثار مواطن مصري يشبه نجمنا المحترف في صفوف ليفربول الانجليزي، محمد صلاح، الجدل في العاصمة الفرنسية باريس، بعد تتويج منتخب الديوك بلقب كأس العالم روسيا 2018.

وقام شاب مصري شبيه بصلاح بارتداء قميص ليفربول، حيث نجح في إقناع الجمهور الفرنسي بأنه محمد صلاح، حيث حرص العديد منهم على التقاط الصور التذكارية معه.

وكان منتخب فرنسا توج بلقب المونديال للمرة الثانية في تاريخه عقب الفوز على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في نهائي البطولة.



