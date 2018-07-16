حصاد مونديال 2018.. 3 مدربين كتبوا شهادات ميلادهم في كأس العالم

أسدل الستار على منافسات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، بعدما نجح المنتخب الفرنسي في التتويج بلقب البطولة، عقب تغلبه في المباراة النهائية على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب لوجنيكي.

وشهدت البطولة عددا من المدربين الذين تألقوا في مونديال روسيا 2018 بصورة ملحوظة، حتى كتبوا شهادات ميلادهم، وهم علي النحو التالي:

*زلاتكو داليتش:

فاجأ زلاتكو داليتش الجميع بما يمتلكه من فكر وأسلوب فني أكثر من رائع طوال البطولة، حتى نجح في قيادة منتخب بلاده نحو نهائي مونديال روسيا 2018، وكان على بعد خطوة واحدة من الظفر بكأس العالم، لو لا أن قلب الديوك الفرنسية الطاولة على الكروات، ولكن زلاتكو كتب شهادة ميلاده مع المنتخب الوطني على الرغم من توليه القيادة الفنية له منذ شهر أكتوبر 2017 الماضي.

*ساوثجيت:

عاد المنتخب الإنجليزي لإظهار عروضه الممتازة في كأس العالم، تحت قيادة مدربه الشاب جاريث ساوثجيت، الذي نجح في قيادة منتخب الأسود الثلاثة لتحقيق المركز الرابع في المونديال، وهو تقدم كبير بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، مقارنة بتراجع مستواه الملحوظ في السنوات الماضية.

*رينارد:

علي الرغم من توديع المنتخب المغربي لمنافسات مونديال روسيا 2018 من دور المجموعات، إلا أن مدربه الفرنسي هيرفي رينارد كون فريقًا أكثر من رائع، أشاد به الجميع وعلى أحقيته بالتأهل للدور الثاني، بعد خسارته بهدف قاتل من إيران ثم تعادل مشرف مع إسبانيا وهزيمة صعبة من البرتغال.