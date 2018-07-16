"إعلام النواب" عن تعديل بعض المواد في قانون الصحافة: "يهمنا راحة الصحفيين"

علق أسامة هيكل، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على إلغاء مادة الحبس الاحتياطي للصحفيين، قائلًا إن معظم ملاحظات مجلس الدولة بشأن قانون الصحافة والإعلام الجديد كانت في الشكل والسياق، متابعًا: "التزمنا بكافة الملاحظات، ولم نتجاهل شيء".



وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "المواجهة"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، أنهم تناقشوا مع نقابة الصحفيين في المواد المعترضين عليها ووصلوا فيها لحل.



وأشار إلى أن مجلس النواب كان متعاونًا جدًا ووافق على معظم المواد التي أعيد مداولتها، وأنه تم تعديل حوالي 28 نصًا في القانون، متابعًا: "يهمنا ألا يتم المساس بحرية الرأي والتعبير، ويهمنا إن الصحفيين يكونوا مرتاحين".

