عاجل.. وكيله لـ"الفجر الرياضي": الزمالك حصل على الاستغناء الخاص بـ"محمد حسن"

أكد أسامة فرحات وكيل أعمال محمد حسن لاعب وادي دجلة، أن صفقة انتقال اللاعب إلى نادي الزمالك انتهت تماما، بعد أن حصل الفريق الدجلاوي على قيمة الصفقة "كاش".

وقال فرحات في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي ": "الصفقة انتهت رسميا الآن واستلم وادي دجلة قيمة الصفقة "كاش"، وحصل الزمالك على الاستغناء الخاص باللاعب".