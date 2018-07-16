ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هبة عبد الغني تستأنف تصوير "الأب الروحي2" الشهر المقبل

الأحد 15/يوليه/2018 - 11:54 م
هبة عبد الغني تستأنف تصوير الأب الروحي2 الشهر المقبل
طباعة
الفجر الفني
 
تبدأ الفنانة هبة عبد الغني تصوير دورها في مسلسل "الأب الروحي" في مطلع الشهر المقبل، حيث تقوم بدور بدوية تعيش في سيناء خلال أحداث المسلسل.

كانت هبة عبد الغني قد تألقت خلال السباق الرمضاني المنقضي في عملين مميزين هما مسلسل "فوق السحاب" بطولة النجم هاني سلامة ومسلسل "الرحلة" بطولة باسل خياط وريهام عبد الغفور، ولفتت الأنظار إليها في العملين بشكل كبير لدرجة أنها أصبحت حديث السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي سواء في شخصية مروة التي قدمتها في "فوق السحاب".


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم
فرنسا
4
x
17:00
2
كرواتيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/16/2018 12:30:00 AM