هبة عبد الغني تستأنف تصوير "الأب الروحي2" الشهر المقبل

تبدأ الفنانة هبة عبد الغني تصوير دورها في مسلسل "الأب الروحي" في مطلع الشهر المقبل، حيث تقوم بدور بدوية تعيش في سيناء خلال أحداث المسلسل.





كانت هبة عبد الغني قد تألقت خلال السباق الرمضاني المنقضي في عملين مميزين هما مسلسل "فوق السحاب" بطولة النجم هاني سلامة ومسلسل "الرحلة" بطولة باسل خياط وريهام عبد الغفور، ولفتت الأنظار إليها في العملين بشكل كبير لدرجة أنها أصبحت حديث السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي سواء في شخصية مروة التي قدمتها في "فوق السحاب".







