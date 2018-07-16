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سوريا: منبج العسكري يعلن انسحاب آخر وحدات حماية الشعب الكردية

الأحد 15/يوليه/2018 - 11:26 م
سوريا: منبج العسكري يعلن انسحاب آخر وحدات حماية الشعب الكردية
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وكالات
 
أعلن مجلس منبج العسكري السوري، اليوم الأحد، انسحاب آخر دفعة من وحدات حماية الشعب الكردية السورية، مشيرا إلى أن هذا التحرك يتوافق مع مطلب تركي بانسحابها من المناطق القريبة من حدودها.

ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد 15 يوليو، أن تركيا تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية السورية "منظمة إرهابية" وامتدادا لحزب العمال الكردستاني، الذي تحاربه تركيا منذ ثلاثة عقود.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية وحدات حماية الشعب الكردية حليفا مهما، في القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونشر المجلس، الذي يسيطر على المدينة بيانا على موقعه، اليوم الأحد، قال فيه إن الدفعة الأخيرة من المستشاريين العسكريين في وحدات حماية الشعب، أكلمت انسحابها، بعد أن أنهت مهمتها في التدريب والتأهيل العسكري، بالاتفاق مع التحالف الدولي".

وتوصلت تركيا وأمريكا لاتفاق، الشهر الماضي، يقضي بانسحاب وحدات حماية الشعب من منبج، وأن تعمل القوات التركية والأمريكية سويا للحفاظ على الأمن والاستقرار حول المدينة.

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