تعليق "صندوق النقد" على الإجهاد الاجتماعي الذي يمر به المواطنين بسبب برنامج الإصلاح

أوضح سوبر لال، رئيس بعثة صندوق النقد لمصر، أنه يتم فرض تعديل أسعار الوقود بحسب نسبة التضخم، لافتًا إلى أنه إذا ارتفعت الأسعار مرة أخرى فذلك يعني أن فجوة التكلفة بدأت تزيد.



وأضاف "لال"، خلال مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأحد، الهدف من الزيادة هو حماية الميزانية.



وعن حماية المواطنين من الإجهاد الاجتماعي بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي، أكد أن هذه العملية صعبة جدًا لأي بلد وكذلك في مصر، وأن برنامج الإصلاح سوف يساهم كثيرًا في خلق فهم لضرورة هذا البرنامج، الذي كان من المفترض أن يتم منذ فترة.

