26 صورة ترصد أبرز الشخصيات التي شاركت بعزاء قدري أبو حسين بمسجد عمر مكرم

نُظم اليوم الأحد، عزاء قدري أبو حسين محافظ حلوان الأسبق، ورئيس حزب مصر بلدي، وعضو المجلس الأعلى لنقابة الأشراف، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.





وشارك في العزاء مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبدالعال، ونقيب المحامين الدكتور سامح عاشور، واللواء محسن النعماني محافظ سوهاج الأسبق، واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، والدكتور جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق.





كما شارك الدكتور جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية السابق، والدكتور موسي مصطفي موسى رئيس حزب الغد، واللواء أحمد جمال مستشار رئيس الجمهورية الأمني، والأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا، والدكتور حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر السابق، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، ونقيب المعلمين خلف الزناتي، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، ووكيل البرلمان النائب السيد محمود الشريف، ووزير التموين الدكتور علي مصيلحي.





وكان أول الحضور بالعزاء، مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف، واللواء جمال إبراهيم مدير مرور الإسكندرية، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، واللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية السابق، والشاعر محمود بكري، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق.





وكان الراحل قدرى أبو حسين، وافته المنية يوم الإثنين الماضى، وتم تشييع الجنازة من منزل العائلة بشارع البحر بمركز أخميم فى محافظة سوهاج، عقب صلاة العصر من مسجد السوق، فيما أقيم عزاء للعائلة بمنزلها بأخميم فى محافظة سوهاج.



