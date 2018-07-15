شاهد.. تصرف مثير من أمير قطر تجاه زوجة ماكرون خلال نهائي كأس العالم

سلطت صحيفة "ليكيب"، الفرنسية الضوء على تصرف وصفته بـ"النبيل" من جانب الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تجاه سيدة فرنسا الاولى بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي خلال نهائي كأس العالم.



وأشارت الصحيفة الفرنسية الى أن تميم تخلى عن مقعده في الصف الأول بالمقصورة الرئاسية في ملعب لوجنيكي، من أجل زوجة الرئيس الفرنسي.



وكان الأمير تميم يجلس بجانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وانتهت المباراة بفوز فرنسا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، لتحقق اللقب الثاني عبر تاريخها.



وسلم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الراية الرمزية لتنظيم مونديال 2022.

