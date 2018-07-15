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هيفاء أبو غزالة تستنكر تجاهل الإعلام تغطية أنشطة جامعة الدول العربية

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:25 م
هيفاء أبو غزالة تستنكر تجاهل الإعلام تغطية أنشطة جامعة الدول العربية
هيفاء أبو غزالة
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رقية جمال
 
قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن جامعة الدول العربية تلعب دورًا تنمويًا بجانب دورها السياسي، لافتة إلى أن وجود قوانين داخل الجامعة ينظمها ولا يكبلها.

وأضافت "أبو غزالة"، خلال حوارها ببرنامج "الحياة في مصر" على فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، أن هناك منظمات عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية، منها منظمات العمل العربية، ومنظمة المرأة واتحاد الإذاعات العربية وغيرها، وهذه المنظمات جزء من جامعة الدول العربية، بجانب الاتحادات النوعية المختلفة، والتى ستاعد وتعزز وتدعم دور الجامعة العربية.

واستنكرت، تجاهل الإعلام لتغطية أنشطة الجامعة رغم تهافتهم للحصول على الاعتماد لدى الجامعة، وقصر متابعتهم على جلسات مجلس الجامعة فقط، معقبة: "مش بشوفهم في العديد من الاجتماعات الفرعية، رغم أننى طلبت منهم أن يقوموا بدورهم في تغطية أنشطة الجامعة، ويتم توفير مكتب صحفي مزود بكافة وسائل التكنولوجية للصحفيين المعتمدين".
المزيد عن: هيفاء أبو غزالة الجامعة العربية اخبار مصر إعلام
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