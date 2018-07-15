جوائز مونديال روسيا.. مودريتش يحصد الكرة الذهبية ومبابي أفضل صاعد

فاز الكرواتي لوكا مودريتش بكرة adidas الذهبية رغم الخسارة في النهائي





نال البلجيكي ثيبو كورتوا قفاز adidas الذهبي





اختير النجم الفرنسي كيليان مبابي أفضل لاعب واعِد









قبل مشاهدة فرنسا تستمتع بلقب كأس العالم FIFA، حان الوقت لإلقاء نظرة على العروض الفردية والجوائز الممنوحة للفئات الخمس الرئيسية من قبل مجموعة الدراسات الفنية FIFA.









كرة adidas الذهبية: لوكا مودريتش

كان لصاحب القميص رقم 10 الفضل الكبير في تأهل كرواتيا إلى نهائي كأس العالم. بغض النظر عن هدفيه وتمريرته الحاسمة، تحرّك بشكل رائع ودون توقف في وسط الملعب لتوجيه وتهدئة واختراق دفاعات الخصم بفضل رؤيته الثاقبة. في المباراة النهائية، لعب دور المحرّك عندما سيطرت كرواتيا على إيقاع اللعب في بداية المباراة.









قفاز adidas الذهبي: ثيبو كورتوا

حققت بلجيكا مركزها الثالث التاريخي بفضل هجومها الناري، دفاعها الصلب وتألق كورتوا بين الخشبات الثلاث. بفضل طول قامته، بنيته الجسدية المهيبة وردود فعله الاستثنائية، أنقذ منتخب بلاده عدة مرات من وضعية حرجة. في مواجهة فرنسا في الدور نصف النهائي، دخل مرماه هدف واحد فقط قبل أن يتألق ضد إنجلترا في مباراة المركز الثالث.









أفضل لاعب شاب FIFA: كيليان مبابي

كان هذا النجم السابق لزمانه حاضراً بقوة في مشاركته الأولى في نهائيات كأس العالم. في سنّ الـ19 فقط، أبهر عالم المستديرة الساحرة بسرعته الفائقة واختراقاته النارية. وبفضل هدفيه في مرمى الأرجنتين في الدور ثمن النهائي، أصبح أصغر لاعب يسجل ثنائية في مراحل خروج المغلوب منذ بيليه في عام 1958. كما أن هدفه في المباراة النهائية سمح للديوك بالاقتراب أكثر من اللقب الأغلى.









كرة adidas الفضية: إيدين هازار

أنهت بلجيكا البطولة بأفضل هجوم برصيد 16 هدفاً، والفضل الأكبر في ذلك يعود إلى نجمها إيدين هازار. لم. يتوقف صاحب القميص رقم 10 في كتيبة الشياطين الحمر عن إزعاج دفاعات الخصم بسرعته الفائقة وتحكمه الهائل في الكرة. وبرصيد تمريرتين حاسمتين وثلاثة أهداف، بما في ذلك هدف في مباراة تحديد المركز الثالث ضد إنجلترا، لعب دوراً محورياً في صعود بلجيكا لأول مرة في تاريخها إلى منصة التتويج.









الكرة البرونزية/حذاء adidas الفضي: أنطوان جريزمان

اضطلع لاعب أتلتيكو مدريد بدوره القيادي بنجاح من خلال مشاركته في ستة أهداف فرنسية في روسيا، بما في ذلك ثلاثة أهداف وتمريرتان حاسمتان، وهو أفضل أداء للاعب فرنسي منذ الأهداف الـ13 التي سجلها جوست فونتين في نسخة 1958! "لقد تغيّر دوري داخل الملعب. من الجميل تسجيل الأهداف، ولكنه ليس الأمر الأهم،" أكد النجم الفرنسي قبيل المباراة النهائية، حيث ساهم بفضل دقته في تنفيذ الكرات الثابتة في تتويج الديوك باللقب العالمي.









حذاء adidas الذهبي: هاري كاين (6 أهداف)

قاد هاري كاين بفضل فعاليته التهديفية منتخب إنجلترا إلى تحقيق أفضل إنجازاته منذ نسخة إيطاليا 1990. كانت بداية مهاجم توتنهام نارية بثنائية في مرمى تونس وثلاثية في شباك بنما قبل أن يتجمد رصيده بعد هدف من ركلة جزاء ضد كولومبيا في الدور ثمن النهائي.









حذاء adidas البرونزي: روميلو لوكاكو (4 أهداف)

بفضل ثنائيته في مرمى بنما في مباراة بلجيكا الافتتاحية وثنائية أخرى في المباراة التالية ضد تونس، حقق روميلو لوكاكو بداية خيالية في كأس العالم قبل أن يصوم عن التهديف في مراحل خروج المغلوب.









جائزة FIFA للعب النظيف: أسبانيا

عاشت أسبانيا بطولة عالمية مخيبة للآمال بعد إقصائها المبكر في الدور ثمن النهائي ضد روسيا، ولكن يجب أن تكون فخورة بسلوك لاعبيها المثالي داخل الملعب بتلقيهم بطاقتين صفراوين في أربع مباريات وارتكابهم 34 خطأ فقط طوال مشوارهم في روسيا.



