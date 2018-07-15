"الزراعة": تكشف عن سبب تراجعة انتاجية المانجو وتبرئ العفن الهبابي

علق سيد خليل، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعلية على إنتشار مرض العفن الهبابي بشجر المانجو، قائلًا: "الدولة وفرت المبيدات في الجميعات لكن المزراع لا يهتم"، لافتًا إلى أن العفن الهبابي بدأ في شجر المانجو منذ 3 سنوات.



وأضاف "وكيل وزارة الزراعة بالإسماعلية"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن وزارة الزراعة قامت بإعداد مالا يقل عن 100 ندوة للمزارعين حول مكافحة العفن الهبابي الذي يتواجد في شجر المانجو.



وأشار إلى أن 80% من مرض العفن الهبابي هذا العام إنتهى بسبب رش المبيدات المتوفرة في الجميعات الزراعية، لافتًا إلى ضرورة أن يقوم المزراعين برش شجر المانجة فور جمع المحصول.



ولفت إلى أن قلة محصول المانجو ناتج من ارتفاع درجة الحرارة وليس بسبب مرض العفن الهبابي، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة ستقضي على الفعن الهبابي بنسبة 100% هذا العام .

