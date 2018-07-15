نتيجتك| بوابة الأزهر الإلكترونية Azhar Eg Splash تعلن نتيجة الثانوية الأزهرية بالإضافة إلى الخط الساخن لنتيجة الثانوية

بوابة الأزهر الإلكترونية azhar eg splash أعلنت صباح اليوم النتيجة برقم الجلوس والاسم متاحة حاليًا لجميع الطلاب، ويقدم لكم موقع أهل مصر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية azhar eg splash بالإضافة إلى الخط الساخن 19493 وسنتابع معكم من خلال هذا التقرير مراحل تنسيق الثانوية الأزهرية علمي .. أدبى بنين وبنات، بعد أن أعتمادها الشيخ صالح شومان وكيل الأزهر بحضور الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقد أثارت النتيجة القلق بين الطلاب وأولياء الأمور لذا تسهيلاً من موقع أهل مصر عليهم وشعورها بالمسؤولية تجاه قراءها ننشر لكم رابط بوابة الأزهر الإلكترونية azhar eg splash والخط الساخن 19493، وبعد تعرف بعضهم على النتيجة بدأوا في التقديم بالجامعات وعمل قطاع المعاهد الأزهرية على توفير نتيجة الثانوية الازهرية للطلاب وجعلها متاحة على بوابة الأزهر الالكترونية azhar eg splash ، حتى يطمئن الطلاب ويتخذوا خطوات فعلية للتقديم في الجامعات بما يتناسب مع مجموعهم بنتيجة الثانوية الأزهرية.









تنسيق الثانوية الأزهرية

تنسيق الثانوية الأزهرية أدبي علمي بنين بنات





ونتيجة الثانوية الازهرية متاحة حاليًا على بوابة الازهر الإلكترونية azhar eg splash بالاسم ورقم الجلوس، وكل ما على الطالب للحصول على نتيجة الثانوية الازهرية هو ادخال الاسم ورقم الجلوس، وهكذا تحصل على نتيجة الثانوية الازهرية بسهولة، وقد تم الاعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية بعد أن اعتمدها شومان، خلال المؤتمر الصحفي الذي أجراه ظهر اليوم، حيث أشاد بالجهود التي قام بها قطاع المعاهد الازهرية والتي أدت إلى سرعة رصد الدرجات التي أدت بدورها إلى ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية دون أي تأخير، كما وضح أيضًا أنهم قاموا بردع جميع محاولات الغش، وأنهم النجاح في تحقيق هذه المهمة ويتضح هذا من نتيجة الثانوية الأزهرية.









بوابة الازهر الالكترونية azhar eg splash تعلن نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 الدور الأول

اعتمد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والتى بلغت نسبتها 63.81%، ونتيجة غزة بفلسطين 69%، وحرصاً من موقع أهل مصر على وفرنا لكم الخط الساخن 19493، وكانت قد أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية انه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2018 من خلال هذا الرابط..





أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2018





القسم العلمي

اسم أوائل الثانوية الأزهرية المنطقة الدرجات النسبة المئوية

عبد الله محمد الشحات مصباح الطالب بمعهد محمد رجب بشبين الكوم، منطقة الغربية الأزهرية 650 درجة 100%

الأول مكرر محمد حسام حسن حافظ الباشا الطالب بمعهد سبك الأحد، منطقة المنوفية الأزهرية 650 درجة 100%

هاجر محمود يوسف السيد معهد فتيات طناح، بمنطقة الدقهلية الأزهرية 650 درجة 100%

القسم الأدبي





اسم أوائل الثانوية الأزهرية المنطقة الدرجات النسبة المئوية

نهى باسم عبد القادر محمد الطالبة بمعهد المنطقة السادسة النموذجي، منطقة القاهرة الأزهرية 624 درجة 99.05%

أحمد محمد يوسف قنه الطالب بمعهد فؤاد محيي الدين منطقة القاهرة الأزهرية 649 درجة 96.87%









تنسيق الثانوية الأزهرية علمي وأدبي بنين وبنات

كلية الطب (بنين) 95.54%

كلية الطب (بنات) 96.60%

كلية طب الأسنان (بنين) 94%

طب أسنان (بنات) 96%

كلية الصيدلة (بنين) 92%

كلية الصيدلة (بنات) 96.20%

كلية الهندسة (بنين) 89%

كلية الهندسة (بنات) 92.60%

وحرصاً من موقع أهل مصر على أهمية الحصول على النتيجة نرد على استفسارات حضراتكم من خلال التعليق على الموضوع إذا واجهتكم أي مشكلة.





كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 برقم الجلوس من هنا



