لاجئ سوري بالعراق يكشف السبب الحقيقي وراء تظاهرات الجنوب





قال شيار قاسم، اللاجئ السوري في العراق، أن المظاهرات التي انطلقت في جنوب العراق كلها بسبب البطالة، وذلك لأن الحكومة العراقية لا تستجيب لمطالب الشعب.





وأكد قاسم في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن المتظاهرون يطالبون بتسوية الوضع المعيشي لهم، وتندد بالفساد المستشري داخل الحكومة العراقية.





وأضاف قاسم، أن الطلبات تضمنت مشكلات التوظيف في المرافق الحكومية، غير مشاكل الخدمات العامة كالصرف الصحي في كثير من مناطق ومدن العراق.





الجدير بالذكر أنه خلال الأيام الماضية انتشرت المظاهرات في كل أرجاء الجنوب العراقي، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية، التي يمر بها المواطن العراقي حاليًا.



