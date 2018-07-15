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لاعبو منفلوط يهددون بالانقطاع عن التدريبات

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:53 م
لاعبو منفلوط يهددون بالانقطاع عن التدريبات
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رجب عبدالستار
 
هدد لاعبو الفريق الأول بنادي منفلوط بالانقطاع عن التدريبات بسبب تأخر صرف المستحقات المالية لهم .

وصرح عصام الحصري المدير الفني للفريق بأن الامكانيات المادية للنادي ضعيفة للغاية وتهدد استقرار الفريق قبل بداية الموسم الجديد وان الفريق لم يتعاقد حتي الآن إلا مع عدد قليل من اللاعبين ومعظمهم من أبناء النادي الذين سبق لهم اللعب لمنفلوط.


وأضاف أن فريقة مقبل على منافسة شرسة في الموسم الجديد في ظل وجود فرق كبيرة في المجموعة التي يلعب بها الفريق مثل بترول اسيوط واسمنت اسيوط.

المزيد عن: منفلوط مظاليم كورة رياضة
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