لاعبو منفلوط يهددون بالانقطاع عن التدريبات

هدد لاعبو الفريق الأول بنادي منفلوط بالانقطاع عن التدريبات بسبب تأخر صرف المستحقات المالية لهم .

وصرح عصام الحصري المدير الفني للفريق بأن الامكانيات المادية للنادي ضعيفة للغاية وتهدد استقرار الفريق قبل بداية الموسم الجديد وان الفريق لم يتعاقد حتي الآن إلا مع عدد قليل من اللاعبين ومعظمهم من أبناء النادي الذين سبق لهم اللعب لمنفلوط.



