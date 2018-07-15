الساحر الفرنسي أنطوان جريزمان رجل الأوقات الصعبة (تقرير)

توج المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق فوزًا عريضًا علي نظيره الكرواتي بنتيجة 4-2 في المباراة النهائية للمونديالو التي جرت بينهما مساء اليوم علي ملعب "لوجنيكي" بالعاصمة الروسية موسكو.



وتسلح المنتخب الفرنسي بكوكبة من أبرز نجوم الكرة العالمية المحترفين في أقوي الدوريات الأوروبية لحصد اللقب الغائب عن خزائن بطولاته منذ 20 عامًا وتحديدًا منذ تتويجه بلقب كأس العالم عام 1998، وأبرز هؤلاء النجوم أنطوان جريزمان نجم أتليتكو مدريد وأفضل لاعب في المباراة النهائية للمونديال والتي جمعت فرنسا مع كرواتيا.



جريزمان يمثل مفتاح اللعب للمنتخب الفرنسي قدم أداءًا مذهلًا أمام منتخب كرواتيا في نهائي بطولة كأس العالم، واعتمد عليه ديديه ديشامب لمعاونة زميليه بوجبا ومبابي وأمامهم أوليفيه جيرو في المنطقة الهجومية ونجح الرباعي في تحطيم الدفاعات الكرواتية وسجلوا 4 أهداف مدوية احرز أحدها "جريزمان" من ركلة جزاء في الدقيقة 38 من زمن المباراة، ليتصدر رفقة زميله مبابي ترتيب هدافي منتخب الديوك الفرنسية في المونديال وسجل كل منهما 4 أهداف.



شارك أنطوان جريزمان في 7 مباريات رفقة منتخب فرنسا بكأس العالم بواقع دقائق لعب فعلية (570 دقيقة)، وساهم في 6 أهداف مع المنتخب الفرنسي، حيث سجل 4 أهداف منهما ركلتي جزاء، وصنع هدفين



وأصبح أنطوان جريزمان بعد تسجيله الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي بالمباراة النهائية لكأس العالم، ضمن أكثر 3 لاعبين فرنسيين اشتراكاً بالأهداف في البطولات الكبرى في آخر 50 عام، حيث اشترك في 12 هدف خلال 10 مباريات لعبها مع منتخب بلاده، يليه زين الدين زيدان بـ 8 في 13 مباراة، ثم ميشيل بلاتيني بـ7 أهداف خلال سبعة مباريات.



كما أصبح أنطوان جريزمان حاليًا رابع هداف في تاريخ منتخب فرنسا بالبطولات الكبيرة، بعد بلاتيني صاحب الـ 14 هدف وفونتين صاحب الـ 13 هدف وهنري صاحب الـ 13 وبالتساوي مع زيدان بـ 10 أهداف.



استحقت فرنسا لقب كأس العالم واستحق جريزمان وزملائه اشادة الجميع بعد مشوار رائع في (مونديال روسيا 2018)، واعتلاء منصة التتويج للمرة الثانية في تاريخهم وتحقيق العديد من الأرقام القياسية والانجازات الفردية خلال البطولة.