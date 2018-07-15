ليبيا: توقف الإنتاج النفطي في حقل الشرارة





قررت الشركة الوطنية الليبية للنفط، وقف عملياتها في حقل الشرارة الجنوبي، الذي تستغله شركة ريبسول، الإسبانية، مؤقتاً لدواع أمنية، وفق ما قالت مصادر رسمية لوكالة، إفي.





ويأتي التوقف بعد 24 ساعة من اقتحام مسلحين الحقل، واختطاف شخصين أحدهما مهندس أجنبي، روماني الجنسية.





وصرح مسؤول ليبي في قطاع النفط: "عقب الهجوم على الوحدة 186 قررنا وقف الإنتاج واجلاء جميع العاملين".





وأسفر وقف الإنتاج عن تراجع إنتاج النفط الوطني حيث يمد حقل الشرارة الذي يُنتج 270 ألف برميل يومياً على الأكثر، 160 ألف وحدة يومياً.





ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم في مدينة أوباري المجاورة.





وتراجع انتاج النفط الليبي إلى النصف منذ 2011 عندما ساهم المجتمع الدولي في انتصار الجماعات المتمردة، وسقوط ديكتاتورية معمر القذافي.





ويخضع الإنتاج اليوم للميليشيات التي تحتل من حين لآخر حقول وخطوط أنابيب غاز للضغط على السلطات، ويبلغ سقف الإنتاج الحالي 800 ألف برميل يومياً.



