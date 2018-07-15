نجوم قادوا الديوك الفرنسية للفوز على كرواتيا في نهائي كأس العالم



نجح المنتخب في الظفر بلقب كأس العالم 2018، بعد الفوز العريض علي كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما في نهائي كأس العالم 2018، علي ملعب لوجنيكي.



ويستعرض لكم الفجر الرياضي، النجوم الذين قادوا فرنسا للفوز على كرواتيا، علي النحو التالي :





-جريزمان :



نجح النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، في قيادة منتخب بلاده للحصول علي لقب كأس العالم، بإحرازه أحد أهداف منتخب بلاده الأربعة، عن طريق ركلة جزاء، وتأديته بشكل رائع خلال المباراة.





*بوجبا :



كالعادة ظهر بوجبا بشكل مميز للغاية، وعلي الرغم من قيادته البارعة لخط وسط الديوك الفرنسية، وظبطه الفائق لإيقاع اللعب، إلا أنه مارس دور الهداف، وصوب علي المرمي تصويبة نارية بشكل ممتاز، وحسمت المبارة مبكرًا لصالح فرنسا.





*مبابي :



واصل مبابي عادته المفضلة في تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص علي المرمي، واستغل التغطية السيئة من دفاع الكروات في إرسال تسديدة في الزاوية المفتوحة، معلنًا عن إحراز هدف الحسم، واستلام اللقب عن جدارة.