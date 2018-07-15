الثلاثاء.. ندوة "الأثر بين الواقع و المأمول" ببيت المعمار المصري

يقيم بيت المعمار المصري" بدرب اللبانة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء بعد غد الثلاثاء، ندوة "الأثر بين الواقع والمأمول".



وذكر قطاع صندوق التنمية في بيان اليوم الأحد أن مؤرخ الآثار الإسلامية وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية أبو العلا خليل سيناقش خلال الندوة واقع الأثر اليوم، وأهمية الحفاظ عليه باعتباره مسئولية مجتمعية.



وعلى جانب آخر، يقيم مركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية خلال الأسبوع القادم.









وتقام غداً الإثنين في الثانية عشر ظهراً ندوة عن مصادر تلوث الهواء، يعقبها ورشة لعمل الصلصال بخامات صديقة للبيئة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة.



وفي الثانية عشر ظهر الأربعاء المقبل تقام ورشة حول أهمية الحفائر الأثرية بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية والوعي الأثري.