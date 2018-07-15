بالأرقام.. أعمار نجوم فرنسا الحاليين خلال مونديال 1998.. مبابي مفاجأة





يستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره الكرواتي، مساء اليوم الأحد، في نهائي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن أعمار نجوم التشكيلة الأساسية للفريق الحالي لفرنسا، عندما نجح الديوك في حصد لقب كأس العالم عام 1998.

هوجو لوريس: 11 عامًا.

بينجامين بافارد: عامين فقط.

رافائيل فاران: 5 أعوام.

صامويل أومتيتي: 4 أعوام.

لوكاس هيرنانديز: عامين فقط.

بول بوجبا: 5 أعوام.

نجولو كانتي: 7 أعوام.

بليز ماتويدي: 11 عامًا.

أنطوان جريزمان: 7 أعوام.

أوليفيه جيرو: 11 عامًا.

كيليان مبابي: لم يولد وقتها حيث يبلغ من العمر 19 عامًا فقط.