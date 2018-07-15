الثانوية الأزهرية.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 عبر بوابة الازهر الالكترونية الآن

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كيف يمكنك الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية؟

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أوائل الثانوية الأزهرية 2018، حيث حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية عبد الله محمد الشحات مصباح، الطالب بمعهد محمد رجب بسجين الكوم، منطقة الغربية الأزهرية، الذي حصل على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%، والمركز الأول مكرر محمد حسام حسن حافظ الباشا، الطالب بمعهد سبك الأحد، منطقة المنوفية الأزهرية الذي حصل على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%، وهاجر محمود يوسف السيد، الطالبة بمعهد فتيات طناح، بمنطقة الدقهلية الأزهرية، والتي حصلت على المركز الأول مكرر بمجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%.





ومن القسم الأدبي مبصر حصل على المركز الأول: نهى باسم عبد القادر محمد، الطالبة بمعهد المنطقة السادسة النموذجي، منطقة القاهرة الأزهرية، والتي حصلت على مجموع درجات 624 بنسبة مئوية 99.05%، ومن الشعبة الإسلامية حصل على المركز الأول أحمد محمد يوسف قنه، الطالب بمعهد فؤاد محيي الدين منطقة القاهرة الأزهرية، والذي حصل على مجموع درجات 649 بنسبة مئوية 96.87%.





موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إنه سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية الأزهرية وأوائل الشهادات من خلال مؤتمر صحفى بمشيخة الأزهر، وأعلن صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن ارتفاع نسب النجاح هذا العام عن الأعوام السابقة، وكذلك ارتفاع أعداد الأوائل.





انتهت كنترولات الثانوية الأزهرية من تحديد الأوائل على مستوى الجمهورية، بعد صعوبة بالغة واجهت المسؤولين، بسبب كثرة عدد الحاصلين على درجات عالية، وضئالة الفروق في الدرجات.





وأوضح مصدر مطلع بالوزارة، أن الفروق بين الأوائل ضئيلة للغاية تصل إلى نصف درجة، خاصةً في شعبتي العلوم والرياضيات.





وما زالنا نتابع معكم موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 حيث وقد صرح السيد الأستاذ الدكتور صالح عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية يوم غد الأحد الموافق 15 من شهر يوليو للعام الجاري 2018، كما من المخطط أن يتم الإعلان عن النتيجة عن طريق مؤتمر صحفي يقام يوم الأحد في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، كما سيتم إعلان أسماء الطلاب الأوائل من خلال هذا المؤتمر الصحفي.





على أن تدخل نتيجة الثانوية 2018 في إطار المراجعة وحصر المؤشرات وإعداد قائمة أوائل الطلاب، وأنه من المتوقع أن يتم تجهيز نتيجة الشهادة الثانوية للاعتماد، مشيراً أن نتيجة الثانوية العامة 2018 فى جميع المحافظات ستكون متاحة على الموقع الرسمي لبوابة الأزهر التعليمية نتائج الطلاب، ويستطيع الجميع الحصول نتيجة الثانوية الأزهرية2018 برقم الجلوس فور ظهور نتيجة الثانوية العامة".





كما أضاف السيد الدكتور صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بأنه يتم الآن العمل على انهاء كافة الترتيبات والخطوات النهائية من أجل أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية في أسرع وقت ممكن، حيث أنه يتم العمل في الوقت الحالي على إنهاء أعمال المراجعات النهائية، بالإضافة إلى الانتهاء من عمليات رصد النتائج، وكذلك حصر أعداد الطلاب والطالبات الأوائل من طلاب الثانوية الأزهرية.





ويبحث الكثير عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 برقم الجلوس من موقع بوابة التعليم الأزهري نتائج الطلاب بالاسم بوابة الخدمات الالكترونية، ومن المقرر ظهور نتيجة الشهادة الثانوية عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية و بوابة الثانوية الأزهرية 2018 فور إعتماد النتيجة .





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