من البداية للنهاية.. قصة زواج منى هلا بأمريكي "أشهر إسلامه" (صور)

تزوجت الفنانة منى هلا من شاب من أمريكا يسمى "توماس"، بعد علاقة وقصة حب جمعتهما، وتم عقد قرانهما مساء أمس السبت بحسب حديث المقربين منها، بعد إشهار توماس إسلامه.

والجديد بالذكر أن علاقة منى هلا بحبيبها التشيكي كانت قد أعلنتها أمام الجميع عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وكانت دائما ما تنشر صورهما معا وتلقبه باسم حمادة بدلا من توماس.

من هو زوج منى هلا؟



منى هلا، كشفت من خلال التعليقات عن جنسية زوجها مؤكدة أنه تشيكي الجنسية، كما نشرت صور طريفة جمعتها به خلال قضاء عطلاتهم الخاصة.

كما ردت منى هلا، على سؤال إحدى متابعيها حول طبيعة زوجها قائلة: "إنه غير نباتي، ولكنه يتناول من طعامها عندما تتناوله في البيت، ولكنه لا يأكل اللحوم في البيت أبدًا خوفًا منها".

منى كشفت عن مهنته التي يعمل بها في وقتًا سابق، قائلة في ردها على أحد متابعيها: "إنه مدرب هوكي ورجل رياضة بعيد تمامًا عن المخدرات والحشيش".

من أعلن الخبر؟



وأعلنت خبر الزواج الممثلة المصرية سلوى محمد علي، بعدما نشرت صورا للثنائي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أثناء تقطيعهما لقالب الحلوى الخاص بالاحتفال.

وعلقت سلوى محمد علي الخبر السعيد كاتبة: "فرح منى هلا على توماس.. جاء مصر أشهر إسلامه وتزوجا. مبروك يا حلوة".

ومنى هلال ولدت لأب نمساوي وأم مصرية وبدأت مسيرتها الفنية في عام 2001 بالأدوار الصغيرة أشهرها فيلم الباشا تلميذ وليلة البيبي دول.