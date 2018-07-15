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جنا تطرح كليب أغنية "صبرك عليا" (فيديو)

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:40 م
جنا تطرح كليب أغنية صبرك عليا (فيديو)
المطربة جنا
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محمود حنفي
 
طرحت المطربة جنا، فيديو كليب أغنية "صبرك عليا" على قنوات عدد من القنوات الفضائية، وهى من كلمات عبدالمنعم ربيع، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، وتم تسجيلها فى ستوديو رسالة ومن إخراج كامبا. 

أغنية "صبرك عليا" من ضمن أغاني ألبوم "نجوم مصر" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويشارك فيه كل من المطرب هاني فاروق، وجنات ربيع، ويتميز بالتنوع فى طريقة الألحان والمزيكا والكلمات، ومن انتاج شركة الربيع للإنتاج الفني.

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