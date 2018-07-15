ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تلا يواجه مركز شباب زفتى وديا

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:21 م
تلا يواجه مركز شباب زفتى وديا
تلا
طباعة
مصطفى الجندي
 
يلتقي فريق مركز شباب تلا في الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم الأحد مع ضيفه مركز شباب زفتى في إطار استعدادات الفريقين للدوري الممتاز "ب" والقسم الثالث.

وسبق لتلا خوض أربع مواجهات ودية أمام منتخب أشمون، وسبورتينج كاسل، وجمهورية شبين، والمطاحن.

ويستعد فريق مركز شباب تلا لمواجهة المنصورة في الجولة الأولى للقسم الثاني، بينما يشارك زفتى بالمجموعة الثامنة للقسم الثالث، ويلتقي في الأسبوع الافتتاحي أمام فريق ميت خاقان خارج ملعبه.

المزيد عن: مركز شباب زفتى زفتى تلا الدوري المصري اخبار الرياضة اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم
فرنسا
-
x
17:00
-
كرواتيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/15/2018 12:20:03 PM