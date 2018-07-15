تلا يواجه مركز شباب زفتى وديا

يلتقي فريق مركز شباب تلا في الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم الأحد مع ضيفه مركز شباب زفتى في إطار استعدادات الفريقين للدوري الممتاز "ب" والقسم الثالث.





وسبق لتلا خوض أربع مواجهات ودية أمام منتخب أشمون، وسبورتينج كاسل، وجمهورية شبين، والمطاحن.





ويستعد فريق مركز شباب تلا لمواجهة المنصورة في الجولة الأولى للقسم الثاني، بينما يشارك زفتى بالمجموعة الثامنة للقسم الثالث، ويلتقي في الأسبوع الافتتاحي أمام فريق ميت خاقان خارج ملعبه.



