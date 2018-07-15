بعد تطويرها.. تعرف على أهمية محمية "الدبابية" بالأقصر

أعلنت محمية الدبابية، محمية طبيعية في عام 2007، حيث تعد من أندر المناطق محليا وعالميا، فهي ثاني محمية علمية في مصر بعد وادي الحيتان بالفيوم، وذلك لأهميتها كمنطقة لاسيما في مساعدة علماء الجيولوجيا في تحديد عمر الأرض بدقة، وذلك من خلال تحديد أعمار التتابعات الرسوبية البحرية المتوافقة وتحديد الظروف التي واءمت ترسيب تلك التتابعات والأحياء المميزة لها وأعماره، والتي تعد مقياسًا لكل عصر من العصور القديمة.

وفي هذا الصدد ترصد "الفجر"، أهم المعلومات عن محمية "الدبابية"، التي أعلنها الدكتور أحمد الدسوقي، مدير محمية الدبابية الطبيعية بإسنا جنوبي الأقصر، أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى لصيانة وتحديث اللافتات الإرشادية على جميع الطرق المؤدية إلى محمية الدبابية باللغة العربية والإنجليزية، وذلك بغرض تسهيل عملية وصول الزوار إلى المحمية من على الطرق الرئيسية والتي تمتد لمسافة 4 كم واللافتات مدعومة بالأسهم حتى يتثنى للزائر الوصول إلى البوابة الرئيسية للمحمية دون الحاجة إلى التوقف للسؤال عن الطرق المؤدية للبوابة اليوم، فيما يلي.

1- تقع بمدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، وتبلغ مساحتها حوالي 1 كم مربع، نظرا لاكتمالها من ناحية التتابع الجيولوجي بين عصري الباليوسين والإيوسين وهو ما يرجع إلى ما بين 50 و 55 مليون سنة، ورغم أن العصرين موجودان في أماكن كثيرة ومتعددة بالعالم، فإن التتابع بينهما غير متصل، بينما التتابع هنا مكتمل وتاريخ الحياة بها مستمر ولم ينقطع كباقي دول العالم، ولم يحدث أي انقطاع في تاريخ الحياة لأن المنطقة عبارة عن قصة مكتملة وتمثل قيمة علمية شديدة الأهمية لجميع المهتمين بالعلم، وخاصة الجيولوجيين.وترجع أهميتها كمنطقة تضع أمام العلماء أمكانية تساعدهم علي كشف أسرار الحياة علي سطح الأرض منذ 55 مليون سنة، وهي الفترة التي شهدت موت معظم الأحياء الهائمة، نظراً لارتفاع درجة الحرارة لأعلي معدل لها علي كوكب الأرض، وبقيت الدبابية تاريخاً يتحدث حوله العلماء،

2- المحمية تعتبر مجال بحث مهم لعلماء الحفريات والطبقات لتوافر تتابع طبقى كامل بها خلال ملايين السنوات.

3- محمية الدبابية الوحيدة في العالم التي يتواجد بها طبقات صخرية منذ بدء الخليقة وشاهدة على كل العصور الجيولوجية التى مرت بكوكب الأرض.

4- محمية الدبابية مقياس زمني يمثل أكمل القطاعات الطبقية في العالم التي شهدت البداية الفعلية للأحياء الحديثة للكرة الأرضية.

5- قطاع محمية الدبابية النموذجي يؤدي إلى تحديد عمر الأرض بدقة من خلال تحديد أعمار التتابعات الرسوبية البحرية المتوافقة.

6- محمية الدبابية تساعد في تحديد الفجوة الزمنية تقدر بنحو 2.4 مليون سنة بين تتابع عصرى الباليوسين والإيوسين في المناطق ذات القطاعات النموذجية لهذه العهود فى أوروبا.

7- تشهد محمية الدبابية التكامل الطبقى والبعد عن تأثير الحركات الأرضية أو التغيرات التى لاحقت عمليات الترسيب، ليسهل تتبع التغيرات الحياتية وقابل للتحليل الجيوفيزيقى والكيميائى باستخدام النظائر المشعة.

8- تم اختيار منطقة الدبابية بمحافظة الأقصر بوصفها أكمل التتابعات الرسوبية على وجه الأرض للفترة الزمنية الانتقالية بين عصرى الباليوسين والإيوسين من بين 29 تتابعًا مرشحًا في دول النمسا وكوريا ومصر وإسرائيل وإيطاليا وكازاخستان وشمال غرب أوربا وأمريكا وأسبانيا وتونس.

9- 150 فردًا من شركات البترول للجيولوجيا والاستكشافات زاروا المحمية خلال 2016 للتعرف على الوحدة الصخرية لطفلة إسنا داخل المحمية.

10- وزير البيئة يخطط لإنشاء محطة للطاقة المتجددة بمحمية الدبابية الطبيعية.