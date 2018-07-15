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شومان: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ٦٣.٨١٪ وفي غزة ٦٩٪

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:07 م
شومان: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ٦٣.٨١٪ وفي غزة ٦٩٪
الدكتور عباس شومان - وكيل الأزهر
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محمود الجلاد
 
قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر ، إن نتيجة الأزهر العام الماضي كانت ضعيفة بنسبة ٢٨ % ، مضيفا أن نسبة النجاح لم ننزعج وقتها وكنا نعلم ان الإصلاح لابد له من ضريبة تدفع، مضيفا": وتوقعنا ارتفاع نتائج السنوات المقبلة".

وأضاف شومان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان نتيجة الثانوية الإزهرية، ارتفاع نسبة النجاح هذا العام يدل على بداية نجاح الازهر في تغيير ثقافة التعامل مع الطلاب واولياء الأمور ، موضحا أن نسبة نجاح الثانوية ٦٣.٨١ ٪ ونتيجة طلاب غزة ٦٩ ٪ ، ومؤشر جيد لبداية ضبط الامتحانات هناك ، وأن نتيجة معاهد الشعب الإسلامية ناجحة منذ بدايتها ٩٢.٣٥٪ والنتائج مرتفعة عن العام الماضي بنسبة كبيرة
المزيد عن: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية نتيجه الثانويه الازهريه نتيجه الثانوية نتيجه شومان
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