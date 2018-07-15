شومان: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية ٦٣.٨١٪ وفي غزة ٦٩٪

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر ، إن نتيجة الأزهر العام الماضي كانت ضعيفة بنسبة ٢٨ % ، مضيفا أن نسبة النجاح لم ننزعج وقتها وكنا نعلم ان الإصلاح لابد له من ضريبة تدفع، مضيفا": وتوقعنا ارتفاع نتائج السنوات المقبلة".



