للرجل.. أفكار لتنسيق الشورت العصري لإطلالتك الصيفية (صور)

هناك قطع لا غنى عنها في خزانة ملابس الرجل وخصوصًا في فصل الصيف، ومن هذه القطع الشورت الرجالي فهو قطعة انيقة مناسبة لأوقات الصيف.





فيناسب الشورت الجينز عزيزي الرجل التيشرت أو القميص الكاجوال. اخترنا لك إطلالة بالشورت مع التيشرت الزيتوني فاتح اللون، والقبعة الكاجوال، والحذاء الكاجوال الأبيض.





يمكنك اختيار الشورت بخامة الجبردين، التي تكون أكثر سماكة، إلا أنها مريحة. وحتى لا تقع في حيرة كبيرة، يمكنك ارتداء الشورت باللون الجملي أو الهافان الفاتح، إذ يناسب هذا اللون الكثير من التيشرتات الصيفية، مثل الأسود، واللبني، مع السنيكرز الأبيض، أو كحلي اللون.





لفتنا أيضًا ارتداء الشورت الكتان باللون الكحلي، وتنسيقه مع التيشرت الكحلي، لإطلالة أنيقة مناسبة لأوقات التسوق، أو الحفلات الصيفية الليلية، مع السنيكرز الأبيض، أو الأوف وايت.





التيشرت الكات من دون أكمام، من القطع التي تتماشى مع الشورت بشكل كبير، سواء كان من الجينز أو الكتان، اختره بلونك المفضل، مع الجينز، أو بالألوان الفاتحة أو تدرجات الألوان من الكحلي، أو البيج.





ليس شرطًا أن تتقيد بـ التيشرت الكاجوال لارتدائه مع الشورت، إذ يمكنك ارتداء القميص ذي الأزرار لدمج الكاجوال مع الكلاسيك، على أن يكون القميص خارج الشورت.





كذلك يمكنك اعتماده على طريقة شباب التسعينيات، بوضع القميص داخل البنطلون، وارتداء حزام الخصر، مع قبعة البيري، لإطلالة بحرية فخمة.





ومن هنا جمعنا لك مجموعة صور لتنسيق الشورت بأكثر من طريقة مع باقي ملابسك لإطلالة أنيقة وصيفية عصرية:-