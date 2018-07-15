انتحار مخرج شاب في بومباي
الأحد 15/يوليه/2018 - 10:35 ص
الفجر الفني
أقدم كاتب السيناريو والمخرج الشاب رافي شانكار ألوك البالغ من العمر 32 عاماً، على الانتحار، في مومباي.
وألقى رافي شانكار ألوك الذي يقطن منطقة سيفين بانجالوز في أنديري، بنفسه من سطح المبنى الذي كان يقيم فيه.
وذكرت الشرطة في تقرير لها، أنه لم يتم العثور على أية رسالة انتحار أو علامات اعتداء على جثة ألوك. ووفقاً للمعلومات الأولية ، فقد كان ألوك يعاني من الاكتئاب وكان يخضع لعلاج نفسي، على حد قولها.
وفي التفاصيل ، فقد ذكر حراس المبنى الذي يسكن فيه المخرج الشاب، أنه كان يقيم مؤخراً مع والديه لبضعة أيام غادرا بعدها إلى مسقط رأسهما، حتى أن الحارس قال أن شرفة المبنى عادة ما تكون مغلقة وأنه ليس لديه أي فكرة عن كيفية وصول ألوك إلى هناك. وقال أحد حراس المبنى المجاور إنه سمع ضجيجاً، وهرع على الفور إلى المنطقة ليجد ألوك في بركة من الدماء.