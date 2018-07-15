انتحار مخرج شاب في بومباي

أقدم كاتب السيناريو والمخرج الشاب رافي شانكار ألوك البالغ من العمر 32 عاماً، على الانتحار، في مومباي.





وألقى رافي شانكار ألوك الذي يقطن منطقة سيفين بانجالوز في أنديري، بنفسه من سطح المبنى الذي كان يقيم فيه.

وذكرت الشرطة في تقرير لها، أنه لم يتم العثور على أية رسالة انتحار أو علامات اعتداء على جثة ألوك. ووفقاً للمعلومات الأولية ، فقد كان ألوك يعاني من الاكتئاب وكان يخضع لعلاج نفسي، على حد قولها.



