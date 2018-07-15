تعرفي على ألوان "المناكير" الجديدة المناسبة لزفافك

اختيار "المناكير" المناسب لشكل الأظافر ولون فستان الزفاف هو ما تحرص عليه كل عروس، ولكن عادة ما تلجأ بعض العرائس إلى استخدام "المناكير" الفرنسي والألوان الكلاسيكية خوفًا من اختيار ألوان غير مناسبة. ومن أجل الحصول على لون مناسب وجذاب يبرز جمال خاتم الزفاف، إليكِ مجموعة من النصائح والأفكار التي ستساعدك في اختيار اللون الأنسب:





التجربة

ما المانع من تجربة لون مناكير مختلف كما تقومين بتجربة فساتين زفاف مختلفة؟ فالتجربة ستعطيك أفكارًا لألوان لم تقومي بتجربتها من قبل، فمثلًا إذا كان بشرتكِ تميل للاسمرار فوضع طبقة من المناكير الأزرق الفاتح وفوقها طبقة من الأحمر أفضل بكثير من الألوان الوردية.





شراء 3 زجاجات من نفس اللون

إذا استقريتي على لون بعينه لاستخدامه يوم زفافك، فلا تتركي مجالًا للمفاجآت، لذا قومي بشراء ثلاث زجاجات من اللون نفسه، واحدة للتجربة في المنزل وواحدة جاهزة للاستخدام قبل يوم الزفاف والثالثة احتياطي لشهر العسل.





مناكير الجل

يعتبر مناكير الجل من أفضل الأنواع للعرائس، ولكن ينصح خبراء التجميل بوضعه مباشرة قبل الزفاف وليس قبلها بأيام. فعلى الرغم من أنه يدوم طويلاً إلا أنه بعد أيام يفقد لمعانه ويتعرض للتقشير وبالطبع لا تفضلي حدوث مثل هذا الأمر في يوم زفافك أو حتى شهر العسل.





الرسم على الأظافر