احتجاجات فى "شيكاغو" بعد قتل شرطى لمواطن

خرجت حشود غاضبة فى ولاية شيكاغو، وألقت زجاجات فى وجه الشرطة المحلية بعد إطلاق ضابط شرطة، النار على رجل فى مطقة "سايد سايد" بالمدينة الليلة الماضية، مما أدى إلى اعتقال 4 متظاهرين على الأقل.

وقال قائد شرطة شرطة شيكاغو، فريد والير، في مؤتمر صحفي، إنّ الرجل أصيب فى حى "ساوث شور" بعد أن حاول ضباط الشرطة استجوابه حول وجود انتفاخ بمحيط حزامه، مما يشير إلى أنّه كان مسلحاً، فثار الرجل فى وجه الضابط ودخل فى عراك معه واعتدى عليه فى النهاية.

وأضاف والير، أنّ رجال الشرطة ظنوا أنّهم توصّلوا إلى سلاح يملكه الرجل، لذا أطلقوا النار عليه بشكل مأساوى، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".

وتمّ نقل الرجل المجهول الهوية إلى مستشفى محلى، ثم توفى هناك، وقال والير، إنّ الشرطة تعتقد أن الرجل ليس لديه تصريح حمل مخفى للسلاح شبه الأوتوماتيكي، كما كان بحوزته ذخيرة أيضًا.