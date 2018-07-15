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بنتلي تطلق 100 نسخة خاصة من "Mulsanne" احتفالا باليوبيل الذهبي

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:00 ص
بنتلي تطلق 100 نسخة خاصة من Mulsanne احتفالا باليوبيل الذهبي
بنتلي Mulsanne
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 كشفت شركة بنتلي عن موديل خاص من سيارتها الشهيرة Mulsanne الفارهة احتفالا باليوبيل الذهبي للشركة البريطانية العريقة في 2019.

وأوضحت بنتلي أن الموديل الخاص، التابع للشركة البريطانية، يحمل اسم Mulsanne W.O. Edition by Mulliner، وهو يكتسي بطلاء خارجي أسود اللون، والذي يتناغم مع جنوط مصنوعة من معدن خفيف باللون الأسود أيضا.

وتتألق المقصورة الداخلية بجلود وأخشاب فاخرة وحليات تتلألأ ببريق الكروم، بالإضافة إلى ملصقات تحمل اسم موديل اليوبيل الذهبي وتوقيعات باسم الموديل الخاص على مساند ظهر المقاعد.

وأعلنت بنتلي أن الموديل الخاص يقتصر إنتاجه على 100 نسخة فقط، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.
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