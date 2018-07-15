ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المتظاهرون في البصرة يقتحمون مقر المحافظة

الأحد 15/يوليه/2018 - 08:59 ص
المتظاهرون في البصرة يقتحمون مقر المحافظة
المتظاهرون في البصرة
طباعة
وكالات
 

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، باقتحام متظاهرين عراقيين مقر محافظة البصرة؛ احتجاجًا على تردى الخدمات.

 

ووضعت قوات الأمن في حالة تأهب لمواجهة الاحتجاجات في محافظات الجنوب.

 

وكانت تظاهرات عديدة قد انطلقت، واقتحم مئات العراقيين المطار وأوقفوا الحركة الجوية، موسعين نطاق احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد، بعد مظاهرات في مدينة البصرة الجنوبية.

المزيد عن: متظاهرون في البصرة متظاهرون العراق البصرة اقتحام مقر المحافظة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم
فرنسا
-
x
17:00
-
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/15/2018 9:20:04 AM