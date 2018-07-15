المتظاهرون في البصرة يقتحمون مقر المحافظة

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، باقتحام متظاهرين عراقيين مقر محافظة البصرة؛ احتجاجًا على تردى الخدمات.

ووضعت قوات الأمن في حالة تأهب لمواجهة الاحتجاجات في محافظات الجنوب.

وكانت تظاهرات عديدة قد انطلقت، واقتحم مئات العراقيين المطار وأوقفوا الحركة الجوية، موسعين نطاق احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد، بعد مظاهرات في مدينة البصرة الجنوبية.