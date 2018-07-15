التشكيل المتوقع لمواجهة فرنسا وكرواتيا في نهائي كأس العالم





يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره كرواتيا في تمام الساعة الخامسة مساء، على استاد "لوجنيكي" بالعاصمة الروسية "موسكو" في نهائي كأس العالم روسيا 2018.





صعد منتخب فرنسا إلى النهائي بعدما تغلب على بلجيكا بهدف دون رد أحرزه صامويل أومتيتي، بينما فازت كرواتيا على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد.





ومن المنتظر أن يخوض منتخب كرواتيا لقاء اليوم اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: دانييل سوباسيتش.





خط الدفاع: سيمي فرساليكو، لوفرين، فيدا، إيفان سترينيتش.





خط الوسط: إيفان راكيتيتش، مارسيلو بروزوفيتش أنتي ريبيتش، لوكا مودريتش، إيفان بيريسيتش.





خط الهجوم: ماريو ماندزوكيتش.





ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الفرنسي اللقاء بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: بنجامين بافارد ، صامويل أومتيتي ، رافائيل فاران ، لوكاس هيرنانديز

الوسط: نجولو كانتى ، بول بوجبا ، بليز ماتويدى

الهجوم: كيليان مبابى ، انطوان جريزمان ، أوليفيه جيرو



