رسميًا.. لينوفو تطلق حاسبها المحمول "Miix 630" الهجين.. تعرف على سعره!

بعدما قامت بإزاحة الستار رسميا عنه لأول مرة في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2018 الذي أقيم في شهر يناير الماضي بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، قامت شركة Lenovo أخيرًا اليوم بإطلاق حاسبها المحمول الهجين Lenovo Miix 630 بسعر يبدأ من 900 دولار أمريكي.





للتذكير، Lenovo Miix 630 عبارة عن حاسب محمول هجين يملك القدرة على التحول إلى حاسب محمول وإلى جهاز لوحي في نفس الوقت. ووفقا لشركة Lenovo، فقد أوضحت بأن هذا الحاسب يضم المعالج Snapdragon 835 الذي يضم معالج رسوميات متكامل يدعى Adreno 540، وإثنين من الميكروفونات ومكبرات الصوت، فضلا عن 4GB أو 8GB من الذاكرة العشوائية. وعلاوة على ذلك، فممكن أيضا الحصول على هذا الحاسب مع 64GB أو 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية.





وعلاوة على ذلك، فالحاسب Lenovo Miix 630 الجديد يأتي مع شاشة بحجم 12.3 إنش وبدقة 1920×1280 بكسل محمية بطبقة Gorilla Glass، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وخلفية بدقة 13 ميجابكسل تدعم تقنية التركيز التلقائي. وجدير بالذكر أن الحاسب Lenovo Miix 630 يضم كذلك لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية مزودة أيضا بلوحة التتبع، ويدعم مختلف تقنيات الإتصال التي يمكنك توقعها من جهاز لوحي، بما في ذلك WiFi و Bluetouth و 4G LTE.



