تطبيق"Google Gboard" لمنصة iOS يحصل بدوره على شفرة مورس

في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2018 الذي أقيم في شهر مايو الماضي أعلنت شركة جوجل أنها ستجلب شفرة مورس إلى تطبيق لوحة المفاتيح Google Gboard الخاص بها. وفي ذلك الوقت، قامت شركة جوجل بإصدار هذه الميزة لتطبيق Google Gboard لمنصة الأندرويد مشيرة إلى أن هذه الميزة ستشق طريقها كذلك لتطبيق Google Gboard على منصة iOS في المستقبل القريب. بعد مرور بضعة أشهر على ذلك، أعلنت شركة جوجل الآن أنها بدأت اليوم بإصدار شفرة مورس لتطبيق Google Gboard على منصة iOS كذلك. وعلاوة على ذلك، فقد أعلنت الشركة كذلك أنها قامت بإجراء بعض التحسينات على هذه الميزة في تطبيق Google Gboard لمنصة الأندرويد.





قامت شركة جوجل بجلب شفرة مورس إلى تطبيق لوحة المفاتيح Google Gboard بالتعاون مع مطورة البرمجيات Tania Finlayson والتي كانت تستخدم حركات الرأس والتي تترجم بعد ذلك إلى شفرة مورس ليتم تحويلها بعد ذلك إلى كلام من أجل التواصل مع الآخرين.





ووفقا للمطورة Tania Finlayson، فهي صرحت بالقول : "أنا متحمسة جدًا لأن تطبيق Google Gboard يحتوي الآن على لوحة مفاتيح مورس، مع إعدادات متنوعة لإستيعاب المزيد من إحتياجات الأفراد الفريدة. أنا متحمسة أكثر حول ما سوف يبنيه الناس. بدءًا من الألعاب الصغيرة والممتعة وأدوات التدريس الجديدة وصولا إلى تطبيقات الإتصالات المتكاملة والتي ستستند على شفرة WaveNet".





لأولئك الذين لا يعرفون كيفية إستخدام شفرة مورس، فلا داعي للقلق لأنه سيكون هناك تطبيق كتابي للتدريب والذي سيعلم المستخدمين عن ذلك. وستكون هناك أيضا ملصقات قابلة للطباعة يمكنك تعليقها على الحائط إذا إحتجت إلى دليل سريع والمزيد.



