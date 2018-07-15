كرواتيا تبحث عن إنجاز تاريخي أمام فرنسا في نهائي المونديال

يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره كرواتيا في تمام الساعة الخامسة مساء، على استاد "لوجنيكي" بالعاصمة الروسية "موسكو" في نهائي كأس العالم روسيا 2018.





صعد منتخب فرنسا إلى النهائي بعدما تغلب على بلجيكا بهدف دون رد أحرزه صامويل أومتيتي، بينما فازت كرواتيا على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد.





يتطلع منتخب فرنسا في تحقيق الفوز في لقاء اليوم والتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، وتعويض الجماهير عن نكسة "يورو 2016" عندما خسر المباراة النهائية فى بطولة كأس الأمم الأوروبية التى أقيمت على أرضه أمام البرتغال بهدف دون مقابل.





ويعد نهائي اليوم هو الثالث للديوك الفرنسية، كانت المرة الأولى فى نسخة 1998 ونجح "صاحب الأرض" فى تحقيق الفوز على البرازيل بثلاثية نظيفة فى المباراة النهائية ليحصد اللقب للمرة الاولى فى تاريخه، بينما خسر المباراة النهائية الثانية بركلات الترجيح أمام إيطاليا فى نهائى مونديال 2006 بألمانيا.





وعلى الجانب الأخر، يتطلع منتخب كرواتيا لتحقيق المفاجأة وحصد وحصد لقب كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، علما بأن أفضل إنجازاته هو احتلال المركز الثالث والحصول على الميدالية البرونزية فى نسخة 1998 بفرنسا.





ويعول المدير الفني للفريق الكرواتي على لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسبانى، والذى يعد أحد أفضل صناع اللعب فى العالم بالوقت الحالى، وهو أكثر اللاعبين ركضاً فى المونديال حتى الآن بإجمالى 63 كم، بجانب ماريو مانزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالى الذى سجل هدف كرواتيا الثانى فى شباك انجلترا، وإيفان راكيتيتش لاعب برشلونة الإسبانى، والحارس دانييل سوباسيتش.



