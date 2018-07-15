القنوات المفتوحة الناقلة الناقلة لمباراة فرنسا وكرواتيا في نهائي كأس العالم

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم صافرة بداية لقاء كرواتيا وفرنسا في نهائي كأس العالم 2018، والمقرر إقامته اليوم الأحد والموافق 15 يوليو الجاري.

حقق منتخب كرواتيا إنجازًا تاريخيًا بعد التأهل لنهائي كأس العالم حيثُ تخطى إنجاز مونديال 98 عندما صعد لمباراة نصف النهائي وحصد المركز الثالث.

أما منتخب فرنسا صاحب الإنجازات والمشوار المميز خلال البطولة فقد تأهل للنهائي للمرة الثالثة وفي 98 حصد اللقب لكن في 2006 خسر بركلات الترجيح من إيطاليا.

تمكن منتخب فرنسا من الصعود للمباراة النهاية بعد الفوز على بلجيكا بهدف نظيف، أما كرواتيا فقد تفوقت على انجلترا في الأشواط الإضافة وسجلت هدف ثاني قاتل عن طريق ماندجوكيتش.

ويلتقي منتخب فرنسا بنظيره كرواتيا في النهائي، على ملعب "لوجنيكي" يوم الأحد المقبل والموافق 15 يوليو 2018 في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

يوجد عدد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة كرواتيا وفرنسا في النهائي وهي:

- قناة "beIN SPORTS" عبر النايل سات على التردد 12476 والترميز 27500.

- قناة "TRT Turkey" عبر القمر تركسات على التردد 11054 ومعدل الترميز

30000.

- قناة "IRIB HD Iran" عبر القمر انتلسات على التردد 11555 والترميز 23700.

- قناة "قناة Das Erste Germany" عبر القمر إسترا على التردد 11494 والترميز 22000.