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رئيس هيئة السكك الحديدية: هذا ما يحدث حال تعطل التليفون في القطار

الأحد 15/يوليه/2018 - 04:17 ص
رئيس هيئة السكك الحديدية: هذا ما يحدث حال تعطل التليفون في القطار
المهندس سيد سالم
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نعيم يوسف
 
قال المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن المزلقانات نوعين، إما خط ميكانيكي أو على خط كهربائي، موضحا أنه بالنسبة للكهربائي، فإن القطار يأتي في منطقة معينة يضغ على "سينسور"، تعطي إشارة للغفير بأن القطار مقبل.

وأضاف "سالم"، في تصريحات تلفزيونية السبت، أنه بالنسبة للخطوط الميكانيكية يتواصلون مع العمال من خلال تليفون موجود في القطار، مشددا على أن لائحة السكك الحديدية لا تعترف باتصالات الهاتف المحمول.

وأوضح رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه في حالة عدم عمل التليفون، يتم تحذير السائق منذ تواجده في المحطة لكي يسير ببطء في هذا المزلقان، لافتا إلى أنه يتم حاليا تحديث نظم الإشارات لخطوط القاهرة - الإسكندرية، وبنها - بورسعيد، والاقصر - بني سويف، وجميع المزلقانات الموجودة عليها ستعمل أتوماتيك.
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