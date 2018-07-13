شاهد.. أحلام تحقن "شفتيها" أمام الكاميرا قبل حفلها المرتقب بلوس أنجلوس (فيديو)





شاركت النجمة الإماراتية أحلام، فيديو لها عبر حسابها الرسمي عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام"، حيث ظهرت من خلاله، وهي بإحدى عيادات التجميل، وحولها عدد من الأطباء المختصين.





وقالت "أحلام"، في الفيديو، إن البعض يلجأون لتشويه أنفسهم عبر عدد من عمليات التجميل على "الشفاه".





وأكدت أحلام أن هناك بديلاً لعمليات التجميل، وهي وجود "حقنة يتم حقنها بالشفاه"، حيث تظهرها بشكل طبيعي وصحي دون اللجوء إلى عمليات التجميل، وهي عبارة عن حقن فيتامين.





كما روجت أحلام لحفلها الساهر في لوس أنجلوس قائلة: "بتاريخ 21/7 إن شاء الله حفلي الكبير في لوس أنجلوس، وأنا متعودة قبل أي حفل عشان تشوفوني أجمل.









