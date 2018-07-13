شاهد.. أحلام تحقن "شفتيها" أمام الكاميرا قبل حفلها المرتقب بلوس أنجلوس (فيديو)
الأحد 15/يوليه/2018 - 03:30 ص
الفجر الفني
شاركت النجمة الإماراتية أحلام، فيديو لها عبر حسابها الرسمي عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام"، حيث ظهرت من خلاله، وهي بإحدى عيادات التجميل، وحولها عدد من الأطباء المختصين.
وقالت "أحلام"، في الفيديو، إن البعض يلجأون لتشويه أنفسهم عبر عدد من عمليات التجميل على "الشفاه".
وأكدت أحلام أن هناك بديلاً لعمليات التجميل، وهي وجود "حقنة يتم حقنها بالشفاه"، حيث تظهرها بشكل طبيعي وصحي دون اللجوء إلى عمليات التجميل، وهي عبارة عن حقن فيتامين.
كما روجت أحلام لحفلها الساهر في لوس أنجلوس قائلة: "بتاريخ 21/7 إن شاء الله حفلي الكبير في لوس أنجلوس، وأنا متعودة قبل أي حفل عشان تشوفوني أجمل.
بتاريخ ٢١/٧ ان شاء الله حفلي الكبير في لوس انجلوس وانا متعودة قبل اي حفل عشان تشوفوني اجمل واكيد بعد التعب والإرهاق والطيران والسفر لازم زياره خاصه عند دكتور دري في #باريس @clinic.dr.dray انصحكم اذا كنتوا في فرنسا لانه مخلص و طبيعي جدا وترى هذا مش اعلان انا دائماً صادقه معاكم واحبكم مثل ما تحبوني @clinic.dr.dray #paris #i #love #my #dr #stunning #cantwait #usa #ahlamalshamsi #ahlam #queen 👑👸🏻
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا مرتقب فن سينما دراما حفل انستجرام الفجر الفني احلام أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018