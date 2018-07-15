نجم الزمالك السابق: أتمنى تتويج كرواتيا بمونديال روسيا وبلجيكا أقوى منتخب
الأحد 15/يوليه/2018 - 03:22 ص
ريهام عبد المحسن
أعرب طارق السيد نجم الزمالك السابق، عن أمله بتتويج كرواتيا بلقب كأس العالم، مشيرا إلى أن بلجيكا أقوى منتخب في البطولة.
وقال السيد في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون سبورت: "بطولة
كأس العالم عي بطولة الفرق الصغيرة والكرات الثابتة لأن 48 % من الأهداف في البطولة
من كرات ثابتة".
وأضاف: "خريطة كرة القدم تحديدا التدريب تغيرت، كما
حققت إنجلترا إنجازات في البطولة لم تحقفها منذ سنوات".
وتابع: "فرنسا وكرواتيا يمتلكان أفضل خط وسط في العالم".
واختتم السيد تصريحاته قائلاً: "أتمنى تتويج كرواتيا
بالبطولة وبلجيكا أقوى منتخب في البطولة ويعد فريق متكامل وقدموا مباراة رائعة أمام
البرازيل".
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